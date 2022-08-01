بحضور الفخراني وإنعام محمد علي.. أشرف زكي يعلن تفاصيل "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق منذ قليل، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، المقرر انعقادها في سبتمبر المُقبل.

يشهد المؤتمر حضور: الفنان الكبير يحيى الفخراني، المخرجة إنعام محمد علي، الفنان أحمد السقا، الفنانة صابرين، عمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة بي أو دي ايجيبت، الدكتور أشرف زكي، الفنان منير مكرم، الفنان عزوز عادل، الفنانة داليا البحيري، المخرج تامر محسن، المخرج عمر عبدالعزيز.

وقال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي: "اتفقنا في النقابة ومع الفنانين أن نجتمع لمناقشة مشاكلنا وهمومنا والاراء والاقتراحات، وعملنا لجان ورأينا أن بعد اختفاء مهرجان الإذاعة والتليفزيون مبقاش فيه مهرجان للدراما التليفزيونية رسمي، وظهرت كيانات تعلن عن جوائز للفنانين بدون آليات تتفق والوضع الذي نعيشه، والنقابة هي المظلة اتفقنا نعمل مهرجان يهتم بالدراما".

وتابع: "واخترنا شخصية لا تعرف المجاملة المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، وهو مهرجان كبير لسد الفراغ، وصابرين اقترحت أن نتواصل بالدكتور يحيى الفخراني الذي رحب بالفكرة".