فن ومشاهير

ريم البارودي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة ريم البارودي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ريم" في الصور بفستان أبيض قصير، أثناء قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع الصور، أبرزهم: محمد محمود عبدالعزيز، سمر يسري، هاجر صلاح، وآخرون.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر جدا"، و"أجمل ريم"، و"الحب كله"، و"أحلى ريكا"، و"الجميلة"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "نقل عام" الذي طرح في يناير الماضي، بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، دينا، أحمد صيام، نيكول سابا، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ومن
إخراج عادل أديب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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