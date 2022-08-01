تامر حسني: لهذا السبب فكرت في الاعتذار عن حفل أسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان تامر حسني، كواليس موافقته على المشاركة في الحفل الغنائي الذي أقيم في أسبانيا، ضمن احتفالية نادي ألميريا بافتتاح ملعبه الجديد استاد باور هورس.

تامر، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، نشر مقطع فيديو من الحفل، وكتب: "لما اتعرض عليا الحدث ده أول قرار أخدته شركتي إننا نعتذر، لإنه جمهور أسباني مش عربي وجمهور كرة متعصب، وبالطبع هيحتفلوا مع نجومهم المعروفة".

وتابع: "وفجأة قررت إننا هنروح، وقولت لنفسي بجملة التحديات الصعبة اللي بدخلها مع نفسي إني أشوف حجم محبتي وتأثيري الفعلي على الجمهور الأجنبي طوال تاريخي، هل بالفعل في محبة زي ما بقرأ تعليقاتهم على صفحاتي على مستوى العالم، أو هي معرفة قليلة بما إني أغني بلغه عربية ميعرفوهاش".

وأضاف: "الحقيقة كانت بمثابة فرحة صادمة مش عارف أستوعبها لهذه اللحظة، وكل شوية أرجع أشوف الڤيديو أن يستقبلني الجمهور الأسباني بكل هذا الحب وبنفس حفاوة البلدان العربية وعرب البلاد الأجنبية كان شيء مفاجيء صادم ليا، إنه يطلع بالشكل دا من كبار سن وأطفال وشباب وبنات، وشعرت إنها محبة منذ سنوات مثلما أشعر في أي بلد عربي، وكل منهم يحاول أن يعبر بحبه باللغه الأسبانية، وطبعاً كان نفسي أرد عليهم بالأسباني، بنفس الحفاوة ولكن رديت بالإنجليزي وكام كلمة أسباني".

تامر اختتم حديثه قائلا: "بشكر كل القائمين على الحدث العظيم ده وتمنياتي بالنجاح والصعود الدائم لنادي الميريا، يوم وتحدي مش هنساه في تاريخي الفني (الحمد لله) ربنا بيعطي على قدر المجهود".

من ناحية أخرى يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل 5 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش بالأردن.