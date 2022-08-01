ابنة هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: تنتقدين أمك وتحاولين تقليدها؟!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "زينب" في الصور تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية في لبنان برفقة ابنتيها "رهف ودانييلا" وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ما شاء الله على جمالك"، "قمر ما شاء الله" وغيرها من التعليقات.

بينما اتهمها عدد من الجمهور بمحاولة تقليد والدتها، وجاءت التعليقات كالتالي: "صايرة تقلدي أمك بلبسك"، و"صايرة نسخة عن أمك بكل شي"، "تشبهي أمك"، "و"عجيب أن تنتقدوا هيفا وتتبروا منها إنتي وأبوكي وبعدا بتقومي تقلديها وتحاولي تكوني نسخة منها مش ظابطة معك تكوني خليفة هيفا".

زينب هي ابنة الفنانة هيفاء وهبي الوحيدة من زوجها اللبناني نصر فياض، التي انفصلت عنه قبل دخولها الفن، وعاشت "زينب" في كنف والدها، ولسنوات طويلة لم تلتق بوالدتها، ولم تحضر هيفاء زفاف ابنتها ولم تجمعهما منذ سنوات طويلة أي مناسبة.