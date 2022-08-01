هكذا علقت هالة صدقي على صورة نادرة لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة نادرة تجمع والديها.

وعلقت "هالة": "الذكرى السنوية الثالثة لأجمل عروسة، أمي الغالية الحبيبة، الله يرحمك يا أجمل أم.. بحبك"، وتفاعل عدد من الجمهور ونجوم الفن مع الصورة، أبرزهم الفنانة نيللي كريم.

وكان آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا كبير إذ يناقش قضايا قانون الأحوال الشخصية.

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، محمد التاجي، محمد الصاوي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، بثينة كامل، إنتاج جمال العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.