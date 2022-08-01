شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تحيى الذكرى الثالثة لوفاة والدتها: الله يرحمك يا أجمل أم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة هالة صدقى، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورة قديمة لوالدتها في حفل زفافها، وكتبت على الصورة قائلة:"لذكرى السنوية الثالثة لأجمل عروسة، أمي الغالية الحبيبة، الله يرحمك يا أجمل أم، بحبك".



هالة صدقى

وشاركت النجمة هالة صدقى، في شهر رمضان الماضى في مسلسل "فاتن أمل حربى" ومن بطولة النجمة نيللى كريم و شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

وقالت هالة صدقى خلال خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه اليوم الأربعاء، الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة cbc، أنها وافقت على المشاركة في مسلسل "فاتن أمل حربي" لأهمية موضوع المسلسل وقصته والتي تساعد على حل أزمات تواجه العديد من السيدات في المجتمع، وتساهم في تغيير قانون الأحوال الشخصية، مضيفة أنها شعرت بأن وجودها في العمل سيكون مهمًا لتسليطه الضوء على قضية مهمة البطل فيها شخصية فاتن التي تمثل العديد من السيدات