شكرا لقرائتكم خبر عن سعره 10 ملايين دولار.. جينيفر لوبيز تتباهى بخاتم الزواج فى حفلها بإيطاليا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المرشحة مرتين لجائزة جرامى، لقطات من كواليس حفلها LUISAVIAROMA x UNICEF Gala، فى كابرى، بإيطاليا، مساء السبت، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، نشرت النجمة لقطة مقربة ليدها لتظهر خاتم الزواج الماسى الأخضر البالغ وزنه 8.5 قيراط وتقدر قيمته بـ10 ملايين دولار، واختارت أن تصعد "لوبيز" بالخاتم على المسرح أثناء تقديمها عدد من أشهر أغانيها.

أبهرت نجمة البوب البالغة من العمر 53 عامًا، الجمهور بمجموعة متنوعة من أغانيها بما فى ذلك أغنيتها 1999 Waiting for Tonight، بالإضافة إلى غلاف أغنية Donna Summer's 1978 Last Dance، وكان بين جمهور جينيفر لوبيز، فى حفل LVRxUNICEF Gala، صهرها الحائز على جائزة الأوسكار، كيسى أفليك، وصديقته كاى كوان.



خاتم زواج جينيفر لوبيز

يأتى هذا الحفل بعدما احتفلت النجمة جينيفر لوبيز، وبن أفليك، بزواجهما مؤخراً، حيث سافرا مع أطفالهما إلى مدينة باريس لقضاء شهر العسل فى أحد الفنادق، وارتدت النجمة خلال أول أسبوع من شهر العسل العديد من الملابس التى بلغ تكلفتها أكثر من 170 ألف دولار، واستعرض تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تفاصيل تكاليف إطلالة جينيفر فى أول أسبوع من شهر العسل.

اليوم الأول.. إطلالة تكلفتها 1.395 دولار

أطلت النجمة فى اليوم الأول من شهر العسل الموافق 21 يوليو، بفستان أحمر من Forte Forte، والذى يبلغ تكلفته 775 دولارًا أمريكيًا، وحذاء بكعب Andrea Wazen Antingone PVC، تكلفته 620 دولارًا.

اليوم الثانى تكلفته 46149 دولارًا

اختارت لوبيز مجموعة أخرى من Forte Forte حيث ارتدت فستانا مكشوفا من الحرير بكتف مكشوف بقيمة 659 دولارًا أثناء زيارتهما للمطعم البيروفى مانكو، وأكملت إطلالتها بحقيبة Maison Valentino Black Rockstud Calfskin Box سعرها 2700 دولار وحذاء من Andrea Wazen بقيمة 620 دولارًا.

وارتدت فى نفس اليوم فستانا متوسط ​​الطول من Oscar de la Renta بقيمة 2290 دولارًا، ونظارة شمسية Fendi Cat Eye أرجوانية سعرها حوالى 500 دولار، وحملت حقيبة حمراء من طراز Hermes Croc Birkin، والتى يتراوح سعرها عبر الإنترنت من 28000 دولار إلى 63000 دولار.

اليوم الثالث تكلفته 23318 دولارًا

اصطحب الزوجان أطفالهما برحلة بحرية نهرية خلابة عبر نهر السين، وارتدت الممثلة فستانا من الكتان من Tagtiatelle بقيمة 248 دولارًا مع حذاء YSL البنى من الجلد المدبوغ، ويبلغ سعر الحذاء عبر الإنترنت 325 دولارًا، واكملت إطلالتها بنظارة شمسية تبلغ 150 دولارًا، وحقيبة Gucci Diana Small Top Handle ، والتى تبلغ 5100 دولار.

وارتدت لوبيز فى المساء فستان من Gucci Nojum Floral Fil Silk Coupe ، والذى يمكن أن يبلغ سعرها 10500 دولار، وحملت حقيبة Dolce & Gabbana المصنوعة يدويًا من Snow White Woid Mirror Box بقيمة 6000 دولار ، والتى لم تعد متوفرة، لكن السعر الحقيقى غير معروف، لكن منصاتهم عادة ما تشير إلى أن سعر الحقيبة 995 دولارًا.



جينيفر لوبيز

اليوم الرابع تكلفته 4876 دولار

توجه العروسان إلى مطعم كريستيان ديور الجديد وارتدت لوبيز فستانًا بقيمة 278 دولارًا من طراز ريفورميشن ستاسى بلون كورفيت وارتدت زوجًا من Max Mara Geometric Sunnies من الذهب للنزهة ، والذى يبلغ سعره 249 دولارًا ، وأقراط Jennifer Fisher، والتى تبلغ 265 دولارًا ، وحملت حقيبة يد Maison Valentino Small One Stud Nappa ، والتى تبلغ تكلفتها 2800 دولار.

وفى المساء ارتدت لوبيز فستانًا أسود من مجموعة Et Ochs من مجموعة Resort 2022، وحذاء La Azucar Noir بقيمة 189 دولارًا، وحملت حقيقة سعرها 1095 دولارًا.

اليوم الخامس: 9125 دولارًا

قام الزوجان برحلة تسوق مع أطفالهما، وارتدت جينيفر بنطال جينز واسع ، مع بلوزة دولتشى أند جابانا وردية مكشكشة، والتى تباع بسعر 945 دولارًا ، بالإضافة إلى نظارة شمسية Chloe Carlina - التى لم تعد متوفرة ولكن يتم إعادة بيعها عبر الإنترنت مقابل 440 دولارًا وحذاء Andrea Wazen ، وحملت حقيبة كتف YSL Brown Suede Monogram 99 Kate Studded Flap ، والتى سعرها 1890 دولارًا.

وزارت العائلة أيضًا حديقة l'Orangerie Park بعد ساعات، حيث ارتدت النجمة السينمائية فستان ميدى أزرق فاتح من Alexander McQueen Chemisier، يبلغ سعره 2090 دولارًاً، ونظارة شمسية Otra Virgo ، والتى تبلغ تكلفتها 60 دولارًا ، وحملت حقيبة Dior Beige Jute Canvas المطرزة ولكن سعرها غير معروف ، لكن الحجم المتوسط منها ​​يباع بسعر 3700 دولار.



النجمة العالمية جينيفر لوبيز

اليوم السادس: 83.780 دولار

تناولت لوبيز الغداء مع ابنها إيمي، وكانت ترتدى بنطال جينز Le Baggy Palazzo Iceberg بقيمة 285 دولارًا وسترة Dior Chez Moi ، والتى تبلغ تكلفتها 2500 دولار. وحذاء من Dolce & Gabbana المخصصة لها وحقيبة Hermes Birkin Alligator ذات اللون الأخضر النعناعى ، والتى تقدر بحوالى 80 ألف دولار.