شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حامد: عادل إمام له فضل عليا وكلامى عنه اتفهم غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان رضا حامد، عن الزعيم عادل إمام، والعمل معه في مسرحية بودى جارد لمده 9 سنوات ثم اختلف مع فرقة مسرحية وتركهم، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية: "حصل خلاف بيني وبين الفرقة، مش بالضرورة يبقى الأستاذ عادل إمام طبعا، حصل إني مبقتش موجود معاهم، أنا اشتغلت معاهم 9 سنين عرض على المسرح، واللي جابني الأستاذ عادل، هو صاحب فضل إني جيت المسرحية، وحصل قبل كده لقاء مع الأستاذ أسامة كمال وذكرت أشياء أعتقد إنها اتفهمت غلط على السوشيال ميديا، أنا مقولتش حاجة غلط تجاه الأستاذ عادل".

الفنان رضا حامد أضاف: "حصل موقف معين، يعني أنا لما أبقى صاحب مسرحية، أنا النجم الأوحد في المسرحية، وأنا مش عايزه، ومش عايزه يعني يعمل حاجات معينة، ودي ممكن تسيء للعرض، خلاص ملوش لازمة إنك تعمل الحاجات دي، خلاص هو حر، ده عادل إمام بتاريخه، لازم أصحح وأفهم الناس إن عادل إمام ده تاريخ كبير، ربنا يعفو عنه إذا كانت ظروفه الصحية مش كويسة، لا أنسى له موقف أنه مسك كتافي كده، وقالي ياض يا رضا، أنت ممثل جامد قوي، فدي حاجة من الحاجات اللي أنا مش ناسيها له".

مسرحية "بودي جارد"، بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وشارك فيها عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبد الغني، وشيرين سيف النصر، وعرضت في الفترة بين 1999 و2010.

وشارك الفنان رضا حامد العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "عمر وسلمى" مع تامر حسنى، مسلسل "عزمي وأشجان" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فيلم "ركلام" مع غادة عبد الرازق، مسلسل "العتبة الحمراء"، وسيت كوم "راجل و6 ستات" مع أشرف عبد الباقي، وفيلم "نور عيني" مع تامر حسني، وكان آخر أعماله مسلسل "الزوجة 18" في رمضان 2019 مع حسن الرداد وظهر كضيف شرف.