شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تحتفل بدخول ابنتها زهرة جامعة خاصة بالنساء ذات البشرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية أنجلينا جولى، بدخول ابنتها بالتبنى "زهرة" الجامعة، حيث كشفت من خلال حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، تفاصيل الكلية، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا، صورة لزهرة، 17 عامًا، مع عدد قليل من زملائها الجدد فى الفصل، وأظهرت الصورة زهرة وهى واقفة فى المنتصف ومبتهجة مع طلاب كلية سبيلمان، التى تأسست فى أتلانتا عام 1881، وحصلت على ميثاقها الجامعى فى عام 1924.

وتعد كلية الفنون الحرة الخاصة بالسيدات السود تاريخياً أقدم للنساء فى الولايات المتحدة، وتبنت أنجلينا، زهرة، فى عام 2005، من دار للأيتام فى إثيوبيا، كما تم تبنيها لاحقًا من قبل زوجها السابق براد بيت، 58 عامًا.



أنجلينا جولى وابنتها زهرة

وعلى ذكر براد بيت، يبدو أنه تخطى أحزانه إثر اجراءات طلاقة من أنجلينا جولى، حيث دخل النجم العالمى براد بيت، قصة حب جديدة بعد 6 سنوات من طلاقه من أنجلينا جولى، وقد سرب أحد المطلعين إلى مجلة People Magazine أن نجم Once Upon a Time in Hollywood يواعد، لكنه ليس فى علاقة جدية.

وافترق بيت وجولى، عام 2016، بعد أن قدمت نجمة Maleficent طلبًا للطلاق بسبب اختلافات بينهما بعد 12 عامًا من الرومانسية، وبعد الانتهاء من الطلاق ارتبط والد الستة أطفال بالبولندية نيكول بوتورالسكى، وفقًا لصحيفة ديلى ميل، ومع ذلك، لم تستمر العلاقة الرومانسية لفترة طويلة.

فى هذه الأثناء يتمتع الممثل بعلاقة جيدة جدًا مع أطفاله الصغار، وكشف المصدر "براد يتناول العشاء مع أطفاله الصغار عندما يكونون جميعًا فى لوس أنجلوس"، و"براد بيت"، هو أب لستة أطفال، مادوكس، 20 عاما، باكس، 18، زهارا ، 17، شيلو ، 16 ، و14 عامًا للتوأم فيفيان ونوكس.



أنجلينا جولى وأبنائها

وكان قد رفض قاضٍ فى لوس أنجلوس طلب فريق الممثل العالمى براد بيت، برفض مشاركة المستندات التجارية والمراسلات مع محامى الممثلة العالمية وطليقته أنجلينا جولى، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "vanityfair"، تعد هذه جولة جديدة فى معركة طويلة الأمد من الطلاق للزوجين السابقين، بخصوص ملكية مصنع شاتو ميرافال للنبيذ.

وسيطر الزوجان على الشركة، التى اشتهرت بزهورها عندما انتقلا إلى الفيلا الرئيسية فى عام 2008، والتى تقع فى كورينس، فرنسا، على بعد نحو ساعة واحدة شرق إيكس أون بروفانس، وتزوجا هناك فى عام 2014.

بعد الانفصال دخلت جولى فى اتفاق لبيع حصتها إلى مجموعة تسمى Tenute del Mondo، والتى حاول بيت إيقافها، وادعى أن عملية البيع تم انتهاكها لاتفاقية لا يجوز لأى طرف بيعها دون موافقة الطرف الآخر.