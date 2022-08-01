شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت ترد على وصفها بـ"أكبر ملوث" مشهور للبيئة بثانى أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة العالمية تايلور سويفت، للانتقادات، حيث صنفت بأنها أكبر ملوث مشهور للبيئة بثانى أكسيد الكربون لهذا العام، وذلك لاستخدامها الغزير لطائرتها الخاصة، فيما ردت "سويفت" على تلك الانتقادات بالإشارة إلى أنها ليست الوحيدة التى تستخدم طائرتها الخاصة، فحسب ما نقلته صحيفة "ديلى ميل"، قال متحدث باسم سويفت، لصحيفة رولينج ستون: "يتم إعارة طائرة تايلور بانتظام لأفراد آخرين، وإسناد معظم أو كل هذه الرحلات إليها أمر غير صحيح بشكل قاطع".

تستند الدراسة التى أصدرتها شركة التسويق الرقمى البريطانية إلى تحليل لرحلات الطائرات الخاصة والتى وجدت طائرة تايلور الخاصة أجرت 170 رحلة منذ يناير، وجاء التقرير بمثابة تعويض لـ"كايلى جينر"، التى تم تصنيفها على أنها "مجرمة مناخ" فى وقت سابق من هذا الشهر لنشرها صورة لها مع ترافيس سكوت يطابقان طائراته الخاصة وطائراتها الخاصة.



تصنيف المشاهير الأكثر تلويثا للبيئة

لكن على الرغم من رد الفعل العنيف على تلك الواقعة، فهناك واقعة أخرى، استغرقت فيها رحلة مدتها 12 دقيقة بدلاً من قطع مسافة 26 ميلاً بالسيارة، كما أن كايلى جينر، لم تدخل حتى قائمة الـ10 ملوثين للمشاهير، حيث احتلت المرتبة 19.

فى المقابل، ردت تايلور سويفت، من خلال ممثلها، بشراسة على التقرير بعد مواجهة رد فعل عنيف من المعجبين على الإنترنت، قائلة إنها "غالبًا ما تسمح لأشخاص آخرين بأخذ طائرتها Falcon 7X فى رحلات جوية حول العالم".

وفى تصنيفات التلوث الجديدة، تفوقت طائرة "سويفت" بفارق ضئيل على "فلويد مايويذر" فى المركز الأول، ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى فى المراكز العشرة الأولى، جاى زى، والمغنى الريفى بليك شيلتون، والمخرج ستيفن سبيلبرج، وكيم كارداشيان، ومارك والبيرج، وأوبرا وينفرى.