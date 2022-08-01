أرباح فيلم أحمد عز الجديد “كيرة والجن” تكفي أحفاد أبنائه؟!! لن تتخيل مقدار ما حصده الفيلم حتى الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 11:51 صباحاً - حققت دور العرض السينمائية، أمس، إيرادات قدرها 3 ملايين و900 ألف جنيه، لـ3 أفلام معروضة، هي: كيرة والجن، بحبك، عمهم، حسبما ذكر صفوت الهلباوي مدير التوزيع السينمائي في شركة دولار فيلم. تصدَّر «فيلم كيرة والجن»، إيرادات افلام أمس، محققًا مليونًا و834 ألف جنيه.

وبعد تحقيق فيلم “كيرة والجن” الـ4 ملايين يكون الفيلم دخل قائمة أكثر أكثر 10 أفلام حققت إيرادات في تاريخ مصر

وبهذا تكون المحصلة 91 مليونًا و500 ألف جنيه، حصدها فيلم كيرة والجن خلال 30 يوم عرض فقط إذ انطلق في دور العرض يوم 30 يونيو الماضى، ليتربع على صدارة أفلام عيد الأضحى السينمائي.

فيلم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

يجمع فيلم «كيرة والجن» بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ويُعَد الثنائي هما أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفلامهما أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فالأول حصد بفيلم «الفيل الأزرق 2» إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه، والثاني حقق بفيلم «ولاد رزق 2» إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

فيلم “كيرة والجن” مستوحى من رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

“كيرة والجن” يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويعرض فى الموسم السينمائى الحالى بجانب “كيرة والجن” فيلمى “بحبك” بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، و”عمهم” بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

أعمال أحمد عز الجديدة

وفي سياق آخر، أوضح الفنان أنّه مستمر في تقديم عروض “مسرحية علاء الدين” للمخرج مجدي الهواري، على مسرح “كايرو شو” بمدينة السادس من أكتوبر، مشددا على اتباعهم الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجمهور.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي.

تحدث الفنان أحمد عز عن استعداده لفيلمه الجديد “صقر المحروسة”، موضحًا أنه يحب الأعمال التاريخية، لذلك يتمنى تقديم هذا العمل الذي تدور أحداثه في فترة حكم المماليك.

أحمد عز قال، خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي: “فيلم صقر المحروسة محتاج تحضير كتير جدًا، لأنه في فترة المماليك.. ياسمين صبري مرشحة للفيلم ده معايا، إن شاء الله ربنا يجمعنا على خير”.

وعن موقفه في حالة اعتذار ياسمين صبري عن العلاقة الفنيّة الجديدة التي تجمعهما خلال العمل المرتقب، قال أحمد عز: “مقلقتش من الأخبار اللي نشرت عن إمكانية اعــتذارها، لأن الشغل نصيب في الآخر.

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