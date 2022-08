شكرا لقرائتكم خبر عن ‏وفاة بات كارول صاحبة صوت أورسولا فى The Little Mermaid عن عمر يناهز 95 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة العالمية بات كارول، التى تعد من أشهر الشخصيات التليفزيونية الكوميدية لعقود من الزمان، والحائزة على جائزة إيمى عن صوت أورسولا فى The Little Mermaid، ورحلت بات عن عمر يناهز 95 عامًا.

وقالت ابنتها كيرى كارسيان، وهى وكيل أعمالها، إن كارول توفيت بمنزلها فى كيب كود، في ماساتشوستس، أمس السبت، بينما ذكرت "إى دبليو"، أنها توفيت أثناء تعافيها من التهاب رئوى.

وكتبت ابنتها الأخرى تارا كارسيان، على "إنستجرام"، أنهم يريدون من الجميع تكريمها من خلال الضحك الصاخب على أى شيء قدمته لأنها إلى جانب موهبتها الرائعة وحبها، تترك لها وشقيقتها أعظم هدية وهى روح الدعابة والقدرة على الضحك حتى فى أصعب الأوقات.

ولدت كارول، فى شريفبورت، لويزيانا، عام 1927، ثم انتقلت عائلتها إلى لوس أنجلوس عندما كان عمرها 5 سنوات، وتخرجت من مدرسة الثانوية درست الجامعة الكاثوليكية الأمريكية، وبعد تخرجها من الكلية، بدأت فى أداء الكوميديا ​​فى النوادى الليلية.

بدأت كارول، تدريباتها فى عام 1947، كما بدأت نشاطها السينمائى عام 1947، ومن أهم أعمالها، فيلم 1968 With Six You Get Eggroll، وفيلم Freedom Writers 2007، وفيلم عام 2007 Nancy Drew، وفيلم The Little Mermaid 1989، وفيلم 2000 Songcatcher، إضافة إلى الجزء الثانى The Little Mermaid 2 ، وفيلم Return to the Sea 2002، وفيلم BFFs 2014، وفيلم 2012 Sammy's Adventures 2، وفيلم 1988 My Neighbor Totoro، وغيرها الكثير من الأعمال.