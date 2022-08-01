شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد محمد الشويحى.. حفظ القرآن فى سن 12 عام واشتهر بتلك الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين الأول من اغسطس مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد الشويحى الذى لعب العديد من الأدوار سواء في السينما أو الدراما، كما شارك بالعديد من المسرحيات الذى تميز فيها بخفة الدم والروح المرحة ما جعله يترك علامة مميزة لدى الجمهور الذى لا يزال يتذكره بالعديد من المشاهد في ذاكرة السينما والدراما.

محمد الشويحى الذى ولد في الأول من أغسطس عام 1930، ورحل في عام 1996 شارك عدد كبير من الأفلام منها: «الشقة من حق الزوجة، الدنيا على جناح يمامة، سمك لبن تمر هندي، سمع هس والشيطانه".

أما بخصوص الدراما فقد شارك في عدة مسلسلات منها: «المال والبنون، رأفت الهجان، بكيزة وزغلول، الفرسان ورحلة المليون».

وربما لا يعرف كثيرون أن الشويحي حفظ القرآن الكريم وهو لا يزال طفلاً فى سن 12 عام، إذ أنه من مواليد قرية ويش الحجر بالدقهلية الذى عرف عن اهلها الحرص على حفظ القرآن الكريم، كما التحق بالأزهر والتحق بكلية اللغة العربية وتخرج من جامعة الأزهر عام 1960.