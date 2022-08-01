شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يحيى حفلاً غنائيًا فى تونس 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم صابر الرباعى، حفلا غنائيا، فى تونس، يوم 16 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، ومن المقرر أن يقدم صابر بالحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.





وطرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "الشياكة"، من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".

كما طرح الرباعى، أغنية تحمل اسم "سلملى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

وكان صابر الرباعي قد أحيا حفلا غنائيا في باريس منذ أيام، حيث كشف عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: " وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère .