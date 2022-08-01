شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جايسون موموا الـ 43.. أبرز المحطات الفنية لبطل Aquaman وsee والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثل العالمي جايسون موموا الذى ولد فى الأول من أغسطس، وحفر اسمه بأحرف من ذهب في السينما العالمية بفضل مجموعة من الأدوار البارزة الذى اشتهر بها خلال مسيرته الفنية، والذى تألق فيها مؤخراً عبر مجموعة من الأدوار مثل بطولته لفيلم "اكوا مان"، وسلسلة المسلسل الدرامى الشهير see.

ولد جوزيف جايسون ناماكيها موموا في الأول من آغسطس عام 1979 في مدينة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، وهو الطفل الوحيد لوالديه ونشأ مع والدته في مدينة نورووك بولاية آيوا.



جايسون موموا

درس علم الأحياء البحرية خلال أيام الكلية في آيوا، ثمَّ التحق بجامعة ولاية كولورادو وغيّر اختصاصه إلى بيولوجيا الحياة البرية. خلال شبابه سافر كثيرًا وتعلّم الرسم بالباستيل في باريس وتعرف على مبادئ الديانة البوذية في منطقة التبت.

عام 2005 شهد تألقه بصورة كبيرة، ازدادت شعبيته بصورة كبيرة عندما ظهر بشخصية Ronon Dex في مسلسل الخيال العلمي العسكري Stargate: Atlantis، والذي تعلّم فنون القتال من أجله، وعُرضت المواسم الخمسة من المسلسل على شبكة قنوات ساي فاي في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهى في عام 2009، وحققت نجاحاً كبيراً خلال تلك الفترة.

عام 2016 ظهر بدور البطل الخارق Aquaman في فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice، وبنفس العام لعب دور آكل لحوم البشر Miami Man في فيلم الإثارة The Bad Batch.

وظهر أيضًا بشخصية جو برايت في فيلم الإثارة Sugar Mountain للمخرج Richard Gray والكاتب Abe Pogos، وهو ما جعله يقطع مسافة كبيرة كواحد من أهم النجوم على الساحة الفنية.