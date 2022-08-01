قبل مواجهة بيراميدز.. عمرو عرفة يوجه رسالة للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المخرج عمرو عرفة، على توجيه رسالة للاعبي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز ببطولة الدوري.

ونشر عمرو، صورة للاعبي الزمالك، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "كلاكيت تالت مرة.. يا رب النصر للزمالك، الدوري يا رجال الزمالك".

ويلتقي الزمالك وبيراميدز مساء الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساء، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة بيراميدز برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فاز في 20 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، فيما يدخل فريق بيراميدز المباراة متصدرا المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، حصدها بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.