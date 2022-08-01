هل هي ابنة شقيقتها إيمي؟ من هي كانزا التي ذكرتها دنيا سمير غانم في كليبها الأخير

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:50 صباحاً - أثارت دنيا سمير غانم حالة من الجدل الكبير بعد طرحها كليب أغنية أسيب نفسي وأغني، خاصة وأنها قامت بعمل إهداء خاص للمقربين منها والأشخاص المقربين في حياتها وكان ضمنهم اسم كانزا.

في نهاية الأغنية كتبت دنيا “شكر خاص جدًا من قلبي لكل الجمهور اللي بيشجعني وبيساندني، وإيمي وكايلا ورامي وحسن وكانزا ربنا يخليكوا ليا”.

خمن البعض أن كانزا هي ابنه دنيا سمير غانم الثانية وتخفيها عن الإعلام حفاظا على خصوصية حياتها الأسرية، وتوقع آخرين أن كانزا هي ابنه شقيقتها إيمي سمير غانم التي تخفيها عن وسائل الإعلام منذ ولادتها.

بعد البحث عن هوية كانزا اتضح أنها من الأشخاص المقربين من دنيا وإيمي سمير غانم، وكانت دنيا تحدث عن قرابتها بكانزا في عدة تصريحات صحفية، واتضح أن كانزاهي زوجة خال شقيق دلال عبد العزيز المغربية والتي كانت تحدثت عنها سابقا دنيا سمير غانم في برنامج مع الفنانة ميساء مغربي، وكشفت دنيا أنها كانت سببا رئيسيا في تعليمها اللهجة المغربية.

دنيا سمير غانم تودع صديقة والدتها بكلمات مؤثرة

من ناحية أخرى، دنيا سمير غانم نشرت على خاصية “الأستوري” عبر حسابها على “إنستجرام” رسالة قصيرة نعت فيها السيدة سهير عشقي صديقة والدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز وقدمت التعازي لأسرتها ولكل محبيها حيث نشرت صورة تظهر فيها الراحلة بجوار كل من والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز والراحلة رجاء الجداوي.

وعلّقت دنيا سمير غانم على الصورة فكتبت: “في الجنة يا حبايبي البقاء لله، صديقة أمي السيدة سهير عشقي ربنا يرحمها يارب، خالص العزاء لأسرتها ولكل محبيها”، وكسرت دنيا سمير غانم لحظات احتفالها بنجاح أغنية “أسيب نفسي وأغني” وأعادت نشر صورة تجمعها بوالديها وشقيقتها إيمي عبر حسابها على “انستجرام”.

دنيا سمير غانم تقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة

وتقترب الفنانة دنيا سمير غانم من تحقيق نصف مليون مشاهدة بأحدث أغنياتها “أسيب نفسي وأغني” بعد مرور 24 ساعة تقريبا على طرحها عبر قناتها على “يوتيوب“.

أغنية “أسيب نفسي وأغني” من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

الأغنية تم طرحها على طريقة الفيديو لاريكس، واستعانت فيها دنيا سمير غانم، بصور من ذكرياتها، منها صور لوالديها الراحلين، وصورة مع شقيقتها إيمي في الطفولة.

ونشرت دنيا سمير غانم بوستر أغنيتها الجديدة “أسيب نفسي وأغني”، حيث ظهرت واقفة على شاطيء البحر مرتدية فستان ملون منقوش بالورود.

وعلّقت على البوستر قائلة ” استنوا أغنيتي الجديدة أسيب نفسي وأغني، بكرة الساعة ٥ مساءً إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

يُذكر أن دنيا تنتظر عرض “فيلم تسليم أهالي” في السينما يوم 3 من أغسطس الجاري وهو بطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مطاردة الفنانة لوسى لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد، الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا، ما يضطرهم إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي.

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