شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى يشارك فى مسلسل "الدفعة" مع طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد الشامى، لتصوير دوره في مسلسل "الدفعة" خلال أيام، وذلك بعدما انضم للعمل خلال الأيام الماضية، مع المخرج كريم العدل، وتأتى مشاركة الشامى فى هذا المسلسل، ليعود بعد أخر أعماله من خلال مسلسل "دايما عامر"، مع النجم مصطفى شعبان، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى.

وتدور أحداث مسلسل الدفعة حول شخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة يجسده طارق لطفي ويحقق في العديد من الجرائم، ويدخل في صراعات ومواقف مثيرة مع شريف سلامة الذي يظهر أيضًا كأستاذ جامعي، وذلك في إطار تشويقي مثير.

والذي من المقرر البدء في تصويره خلال أيام وسيتم طرحه على أحد المنصات الإلكترونية مكون من 10 حلقات، وبطولة طارق لطفي، شريف سلامة، أحمد الشامي، ندي موسي، إخراج كريم العدل.

وكانت أخر أعمال أحمد الشامى مسلسل "دايما عامر" من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وكتابة ايمن سليم ومايكل عادل، وشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله وأحمد الشامي ومحمد ثروت وكريم عفيفي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري.

وطرح أحمد الشامي، أغنية جديدة مع فريق واما بالتزامن مع موسم الصيف الحالي بعنوان (مش حلوة بس)، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.