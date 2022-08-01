سيلفي تارا عماد وإيمان العاصي بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها تلتقط "سيلفي" بصحبة كلبها.

نادبة الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنان خالد سليم.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على متن يخت في عرض البحر.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل حمام سباحة.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل سيارته.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسباها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أمام متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل "لجيم".