شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل السينمات مع بداية العام المقبل 2023 فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، ويخرجه عثمان أبو لبن.

فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" يكتب السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

وكانت آخر أعمال المخرج عثمان أبو لبن فيلم "الكاهن"، والعمل من بطولة حسين فهمى ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحى عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيى الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير.

تدور أحداث "الكاهن" فى إطار تشويقى أكشن، حيث تجسد درة خلال الأحداث شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين.