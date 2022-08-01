شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: وقوفى أمام يحيى الفخرانى دى حاجة تكفينى فى الـCV بتاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان اسلام إبراهيم، ضيفا في برنامج "من مصر"، للإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة Cbc، وتحدث خلال الحلقة عن كواليس دوره في مسلسل "نجيب زاهى زركش" وصعوبة التصوير قائلا: "أصعب ما في التصوير ضغوطه في شهر رمضان وعاوز تلحق العرض وممكن يكون عندك ظرف يعنى مثلا أنا والدى تعب في رمضان الماضى، وكنت مشتت بين التركيز في الشخصية، وفي نفس الوقت قلقان على والدى.

وعن مسلسل نجيب زاهى زركش قال إسلام إبراهيم: "وجود يحيى الفخرانى دى حاجة تكفينى في الـCV إنى وقفت قدامه في بطولة، والتجربة نفسها كانت ممتعة لأن أنا في ناس معينة لما بشوفها بيكون عندى بلاهة وبكون فرحان إنى واقف قدامه، فأنا كنت بمثل وفى نفس الوقت بتفرج على الفنان يحيى الفخرانى لايف".

وعن مسلسل "بـ100 وش" قال إسلام إبراهيم: "أنا فرحت طبعا بوجود نيللى كريم وآسر ياسين، لكن أكتر حاجة فرحتنى إنى كان نفسى اشتغل مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، وهي كانت جزء كبير من نجاح المسلسل، وهى معندهاش حاجة اسمها نجم العمل وده بطل وده بطل تانى وكل الناس نجوم بالنسبة لها".

وأضاف إسلام إبراهيم: "بـ100 وش تجربة لها خصوصية وتكرارها صعب، لأنها كانت نوع من تحديث الدراما وفكرة الحدوتة نفسها مختلفة وكل شخصية لها قصة وتكنيك مختلف في الإخراج".

واختتم إسلام إبراهيم تصريحاته قائلا: "حلمى أن تكون قاعدتى الجماهيرية اللى تحبنى أكتر من دلوقتى، وأن التريند اللى يتبنى يكون من خلال عمل عملته مش حاجة شخصية".