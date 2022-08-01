شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: نجاحى توفيق من ربنا وأنا لما بعمل حاجة مش حلوة بأتضايق وأكتئب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان اسلام إبراهيم، ضيفا في برنامج "من مصر"، للإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة Cbc، وتحدث خلال الحلقة عن كيفية اختياره لأدواره وتفاصيل مشاركته في مسلسل "راجعين يا هوى"، قائلا: "هو بيكون توفيق ربنا وأنا دايما بشوف فى التأنى السلامة لأن أهم حاجة الواحد يكون صبور ومش مستعجل عشان ربنا يوفقه ويكرمه، والحمد لله كنت عنصر من أعمال كبيرة حققت مشاهدات عالية الفترة الأخيرة".

وأضاف إسلام إبراهيم: "أنا بشوف إن كل واحد في المجال شبه تجربته، وأنا واحد من الناس لما بعمل حاجة مش حلوة بأتضايق وأكتئب، واختيارى للأدوار بيكون فى أعمال متوفر فيها كل العناصر المهمة، سواء المخرج أو الورق أو الشركة المنتجة فبيكون نسبة النجاح نسبته كبيرة".

وعن مسلسل "راجعين يا هوى" قال إسلام إبراهيم: "فكرة إن الواحد يشتغل على ورق للعبقرى أسامة أنور عكاشة وإحنا اتربينا على الدراما بتاعته دى حاجة كبيرة جدا، والعمل في كل العناصر اللى تؤهل العمل للنجاح ومليء بكوكبة من النجوم".

وأضاف إسلام إبراهيم: "شخصية رؤوف هو شخص لا يأبى لمشاعر الآخرين والأهم هي مصلحته ومشاعره لا تتحرك إلا لو حس بخطر شديد، وتحضير للشخصية ذاكرته كويس جدا وذاكرت قصة صعوده ودورت في الواقع على شخصية مشابهة له واجتهدت جدا فيه".

واختتم إسلام إبراهيم تصريحاته قائلا: الفنان خالد النبوى بيشتغل بتكنيك إنه جوا الشخصية طول الوقت حتى في الكواليس وأنا طالع في المسلسل غريمه فطول الوقت مصدر ليا وش مش حلو، وأنا تقريبا زيه كده يعنى الواحد ميقدرش يحب حد في الكواليس وبعد كده يكرهه في أحداث العمل".