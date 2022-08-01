شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة المخرج أحمد توفيق.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين، ذكرى وفاة الفنان والمخرج أحمد توفيق، الذى قدم للسينما والتليفزيون العديد من الأعمال الدرامية الخالدة، حيث قدم العديد من الأعمال التليفزيوينة المهمة منها "لن أعيش في جلباب أبى"، و"هارون الرشيد"، و"عمر بن عبد العزيز".

أخرج أيضا عددًا من الأفلام منها "القبطان" وتألق في الأدوار السينمائية المهمة منها فيلم "شيء من الخوف"، "القاهرة 30"، "لا وقت للحب"، و"شئ من العذاب"، و"علي من نطلق الرصاص"، "فرسان اخر زمن"؛ وذاع صيته في الأوساط الفنية بالتزامه ومهارته الفنية والتقنية.

لم يكن أحمد توفيق مجرد ممثل فقط ولكنه كان مخرجا قويا وله العديد من الأعمال التى حققت نجاحا كبيرا سواء فى السينما او الدراما، ولا يعرف أحد بأنه هو من أخرجها، فبدأ فى مجال الإخراج من خلال العديد من الأعمال الدينية، ثم بدأ فى إخراج المسرحيات أبرزها، سيدتى الجميلة، زوجات وأزواج، راسب مع مرتبة الشرف، الدخول بالملابس الرسمية.

ومع هذه الشهرة كان له مواقف انسانية مع زملائه والتي امتدت ايضا الي علاقته مع زوجته المخرجة المعروفة رباب حسين، فقد تعارفا اثناء قدومها ضمن دفعة مساعدي المخرجين في التليفزيون حيث قام بتدربيها علي اهم التقنيات لمدة 7 اشهر، وبعد هذه المدة من التعارف والاحتكاك المباشر اتفقا علي الزواج ومن تلك اللحظة وهي تعمل معه كمخرج منفذ لجميع اعماله حتي استمر الحال علي هذا النحو حتي رحيله في الاول من اغسطس عام 2005.