شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة حصول المصري مدحت ممدوح على الباز الذهبي في إيطاليا جوت تالنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان المصري مدحت ممدوح فيديو لحظة حصوله علي الباز الذهبي من لجنة تحكيم إيطاليا جوت تالنت، حيث خطف الباز الذهبي خلال المسابقة التي أقيمت في فبراير الماضي، لينشر مدحت فيديو حصوله على الباز الذهبي مترجم بالعربية، حيث أشادت به اللجنة وبعزفه على الفلوت.

وكانت اللجنة قد سعدت موهبة بممدوح، وبعد أن حصل على موافقتهم جميعا وغادر قام أحد المشاركين في لجنة التحكيم ليعيده للمسرح مرة أخرى ويمنحه الباز الذهبي.

وكان مدحت قد سبق أن أبهر من قبل لجنة تحكيم البرنامج الأمريكى الشهير America's Got Talent، أثناء إبراز موهبته فى الـBeatboxes، فور ظهوره على المسرح وممارسة هوايته والموهبة الذى يتمتع بها مدحت ممدوح اسم الشاب الذى خطف أنظار الجميع، ونال إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالكامل بمجرد إنهاء فقرته، حيث أعلنوا جميعاً عن سعادتهم بما يقدمه.

مدحت ممدوح وفور وقوفه على مسرح أمريكا جوت تالنت وسؤاله من أين أنت أجاب أنه من مصر نال تصفيقا حادا من جانب الحضور ممن قاموا بتحيته بطريقة مميزة زادت سخونتها بمجرد بداية فقرته والكشف عن موهبته التي أثارت إعجاب الجميع من الحضور إلى لجنة التحكيم، فقالت صوفيا فيرجارا عما يقدمه أنها اندهشت من إمكانية جمعه بين ألوان موسيقية مختلفة غربية وشرقية في قالب واحد بدون الشعور بأى فروق، بالإضافة إلى مهارته في السرعة بإظهار نغمات موسيقية متعددة بسرعة شديدة.

كما عبرت هيدى كلوم وقتها عضو لجنة التحكيم الأخرى عن انبهارها بما شاهدته من مهارة وموهبة كبيرة لدى الشاب مدحت مؤكدة أنها شعرت بسعادة غامرة من قلبها بمجرد الاستماع لما يقدمه.