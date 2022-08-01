شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد فؤاد، حفلا غنائيا بأحد الأندية بمنطقة الساحل الشمالى، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد آخر حفلاته فى أسيوط التى جمعته بنجوم التسعينيات هشام عباس وإيهاب توفيق.

افتتح أولى فقرات حفل "نجوم التسعينيات" بأسيوط، إيهاب توفيق وقدم عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية المميزة منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، "مراسيل"، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا"، بالإضافة إلى "أنت اختياري" وغيرها.

بينما أحيا هشام عباس الفقرة التالية بأغانى "يتربى فى عزو"، "كده رضا"، "ساعة لقلبك يا جميل" وغيرها ممن أشعلت المزيد من أجواء البهجة.

واختتم فؤش الحفل بأغانى "كامننا" ،"الليل الهادي" ،" خدنى الحنين" ،"أنا لو حبيبك"، "ابن بلد" وغيرها، وحرص النجوم الثلاث على المشاركة فى تقديم أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود" إحتفالا بثورة 30 يونيو ورددها معهم الآلاف من الأسر والشباب من الجنسين من مختلف محافظات مصر وبخاصة الصعيد.