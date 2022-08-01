مايا زخاريا فتاة اسرائيلية تحرج محمد رمضان بعد نشرها صورا ظهر فيها وهو يحتضنها!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 02:55 صباحاً - تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم واسع بعد تداول النشطاء لصورة له ظهر فيها وهو يحتضن فتاة بملابس البحر أثناء حفله الأخير في اليونان.

وقال نشطاء كثر إن جنسية الفتاة إسرائيلية، وتدعى مايا زخاريا، إلى جانب الحساب الشخصي للفتاة على تطبيق تيك توك، وموقع فيس بوك باسمها بالعبري.

ونشرت الصحفية المصرية سارة شريف، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي صورة محمد رمضان مع الفتاة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ، وكتبت“محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية اسمها مايا زخاريا في حفلة اليونان“.

بينما كتب احد المتابعين قائلا “انت تعرف يا محمد يا رمضان ان #المزة اللى كانت معاك فى اليونان #إسرائيلية واسمها مايا زخاريا ؟ طب اهي اللى نزلت الصور وفضحتك .. لو متعرفش تبقى #عبيط ولو تعرف تبقى #خاين .. نفس اللى عمله معاك المطرب الاسرائيلي فى #دبي ونزل الصور برضو ..”.

بينما نشر اخر صورة لحساب زخاريا وعلق كاتبا “مايا زخاريا إسرائيلية نزلت صورها مع نمبر زفت في اليونان. .وبعدين لم الموضوع يتعرف والصور تملى الدنيا هيطلع يقولك مكنتش اعرف انها صهيونية .وانا بقولك A7A”.