بالصور.. زفاف المخرج خالد بهجت والسيناريست شهيرة سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل المخرج خالد بهجت، بزفافه على السيناريست شهيرة سلام، مساء أمس الأحد بحضور عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين.

والتقط أصدقاء العروس عدد من الصور بصحبتها، وظهر في الصور شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، والفنانة داليا البحيري.

ومن أبرز أعمال المخرج خالد بهجت "ملفات سرية"، "أمس لا يموت"، "الأقدار"، "حكاوي طرح البحر"، "ملفات سرية"، "السيرة العاشورية"، وغيرها.

وكان آخر أعماله الجزء الثاني من مسلسل "كان ياما كان- أرواح أليفة" والذي عرض عام 2013، وشارك في بطولته: كمال أبو رية، نرمين الفقي، إيمي سالم.

بينما كان آخر أعمال السيناريست شهيرة سلام حكايات "مش هنفرح بيكي"، "حتة مني"، "ست الهوانم" ضمن أحداث مسلسل "زي القمر" الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا.