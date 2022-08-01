حدث بالفن| قرار هام للموسيقيين وبكاء نجم وآخر يتبرأ من أغانيه وجدل منة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـتعليق آمال ماهر على صورتها مع ابنها، وبكاء ابو الليف، وقرار هام من "الموسيقيين"يخص المطربين والفرق الغنائية وموعد انتخابات النقيب، وجدل منة عرفة بعد طلاقها، وفارس حميدة يتبرأ من أغانيه ويتجه للإنشاد، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

أول تعليق من آمال ماهر على صورتها مع ابنها الوحيد بعدما أصبح شابا

نشرت النجمة آمال ماهر، صورة لها مع نجلها الوحيد "عمر" من زوجها السابق الملحن محمد ضياء، التُقطت لهما من كواليس حفلها الغنائي الكبير، مساء يوم الجمعة الماضي، في أرينا العلمين الجديدة.. التفاصيل من هنا

تفاصيل إعادة "يوتيوب" أغنية "للي" للكينج محمد منير (خاص)

قامت إدارة موقع الفيديوهات يوتيوب، بإعادة عرض أغنية "للي" التي كتبها ولحنها الفنان أكرم حسني وغناها "الكينج" محمد منير، بعد 5 أيام من حجبها، بسبب الشكوى التي تقدم بها المطرب محمود المنيسي.. التفاصيل من هنا

أبو الليف باكيا: استلفت فلوس المستشفى.. وبشقى عشان أكل أنا وأسرتي

قال الفنان نادر أبو الليف، إنه دخل العناية المركزة مؤخرا وقضى بها 17 يوما، بتكلفة 88 ألف جنيه.. التفاصيل من هنا

"الموسيقيين" تتخذ قرارا مهما يخص المطربين والفرق الغنائية وهذا موعد تطبيقه (خاص)

كشف منصور هندي رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، قرارا مهما تم اتخاذه من قبل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية القائم بأعمال النقابة، يخص المطربين والفرق الغنائية.. التفاصيل من هنا

بعدما تبرأ مطربه من تقديمه.. رحلة مهرجان "مفيش صاحب بيتصاحب" من العزبة إلى التوبة

تصدر مغني المهرجانات فارس حميدة، تريند موقع البحث جوجل، عقب إعلانه التوبة إلى الله والتبرؤ من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية، وذلك بعد 7 سنوات من الجدل الذي أثاره مع فريق "شبابيك" والمهرجان الشهير "ولاد سليم- مفيش صاحب يتصاحب".. التفاصيل من هنا

أول ظهور لـ منة عرفة بعد الطلاق من محمود المهدي (صور)

نشرت الفنانة منة عرفة، صورا جديدة هي الأولى لها بعد إعلان طلاقها من محمود المهدي.. التفاصيل من هنا

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان "العمدة" ومصطفى شعبان "بابا المجال"

أعلن بعض الفنانين عن أعمالهم الفنية التي سيشاركون بها في موسم مسلسلات رمضان 2023، وهنا نستعرض الأعمال التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا

تعرف على موعد انتخابات نقابة الموسيقيين لاختيار نقيبها الجديد خلفا لـ هاني شاكر

أعلن طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، في بيان صحفي، عن انعقاد الانتخابات على مقعد النقيب يوم 11 أكتوبر المقبل.. التفاصيل من هنا

بعدما تبرأ من أغانيه واتجه للإنشاد.. معلومات عن مغني "مفيش صاحب يتصاحب"

جدلا واسعا أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان مغني المهرجانات فارس حميدة، والذي شارك في غناء المهرجان الشهير "مفيش صاحب يتصاحب"، التوبة إلى الله والتبرء من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية، حسب وصفه.. التفاصيل من هنا

سعيد صالح.. 8 سنوات على رحيل الخارج عن النص

تحل علينا ذكرى ميلاد ووفاة الفنان الكبير سعيد صالح، أحد أهم نجوم الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح المصري، المتمرد صاحب البصمة واللون المختلف، ملك الارتجال والخروج عن النص.. التفاصيل من هنا