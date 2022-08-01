غداً.. فريق واما في ضيافة جيهان عبد الله على "نجوم إف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستضيف المذيعة جيهان عبد الله، غدا الاثنين، فريق واما، في برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv" ، ليتحدث أعضاء الفريق عن النجاحات الكبيرة التى تم تحقيقها الفترة الماضية، وكان آخرها أغنية "مش حلوة بس".

فريق واما الغنائى يضم كل من أحمد فهمي، ونادر حمدى، ومحمد نور، وأحمد الشامي، ويعتبر هو الفريق الأقدم على الساحة في مصر والوطن العربي، بعدما اقترب تواجدهم لمدة 20 عام من الانطلاقة الفنية.

وطرح فريق واما أغنية بعنوان "نجمة معدية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، فضلاً عن ألبوم "الصيف ابتدى" والذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.