لقاء الخميسي تحتضن زوجها على شاطئ البحر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بصحبة زوجها كابتن محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، خلال قضائهما أجازة الصيف.

ونشرت لقاء، الصورة، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت: "أنا ونفسي".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، على النحو التالي: "منورين الدنيا ما شاء الله"، "حلوين"، "أحلى لقاء"، "الحب ولع في الدرة"، "الحلوين ربنا يسعدكوا"، "أحلى أوسا".

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" وشارك في بطولته شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.