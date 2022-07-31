شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد بهجت يحتفل بعقد قرانه على السيناريست شهيرة سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج خالد بهجت الدكتور بأكاديمية الفنون، بعقد قرانه على السيناريست شهيرة سلام، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء في جو عائلى.

المخرج خالد بهجت مخرج وكاتب، أخرج العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه، الحب والرعب، امرأة للأسف، ابتسامة من نهر الدموع، ومن أشهر مسلسلاته ملفات سرية، رياح الشرق، هارون الرشيد، امرأة سيئة السمعة، الوتر المشدود.

أما أشهر أعمال السيناريست شهيرة سلام، في السينما قدمت فيمل وحيد هو فيلم "الحياة منتهى اللذة"، وقدمت على مستوى الدراما عدد من المسلسلات منها، أولاد الشوارع، نقطة ضعف، أرد رجلاً بجزئيه، للحب فرصة أخيرة، كما قامت بكتابة عدد من حكايات مسلسل "زى القمر".



