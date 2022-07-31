شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحها.. ياسمين نيازى: أغنية "مالى العين" استغرق تصويرها 30 يوما فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح المطربة ياسمين نيازى أغنيتها الجديدة "مالى العين"، غدا الاثنين، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أحمد عادل.

وقالت ياسمين لـ"الخليج 365" إنها تنتظر طرح الأغنية غداً فى تمام الساعة 5 عصرا، لافتة إلى أنها صورت تلك الأغنية في لبنان، مع المخرج فادى حداد، كما استغرق تنفيذها أكثر من شهر، مشيرة إلى أن الأغنية تعتبر من الأغانى الراقصة وريتمها سريع، متمنيه من الله أن تنال إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن ياسمين نيازى كانت قد طرحت أغنية "رافضة الفكرة" خلال الشهور الماضية، وكانت مصورة على طريقة فيديو كليب، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحن محمد أنيس، والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب وتعاونت في الفيديو كليب مع مدير التصوير رامي عادى.