شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يحضر حفل زفاف المغربي عادل العربي مخرج فيلمه Bad Boys For Life والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجم العالمي ويل سميث حفل زفاف المخرج المغربي عادل العربي مخرج فيلمه Bad Boys For Life، وذلك في المغرب وهو الفيلم الذي شارك في إخراجه المخرج المغربي بلال فلاج.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام سميث بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، بالاعتذار لكريس في فيديو اعتذر فيه بشكل علني للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذي اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته

فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتل شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بمهمة محددة.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.