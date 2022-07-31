شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يكشف عن صورة جديدة مع ابنتيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان تامر حسنى، عن صورة جديدة مع ابنتيه، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعن كواليس موقف حدث معه في حفلته الأخيرة في إسبانيا، حيث كتب "قبل صعودي المسرح للحفل في إسبانيا اللي هحكيلكوا كل تفاصيله في البوست القادم مش عارف انسى لحظة لما شافوني خايف عشان أول مرة أواجه جمهور إسباني بالكامل ومكنتش عارف إزاي هيستقبلوني، فكان باين عليا التوتر ففضلوا جانبي طول الوقت وبيدعولي وبيقولولي متخافش يا بابا لحد ما نزلت كواليس أرض الملعب متفائل بدعواتهم وطبعا المفاجأة استقبال الجمهور الإسباني ليا وليها بوست خاص، وطبعاً أستاذ آدم معانا بس كان نايم كالعادة عشان الوقت كان متأخر. ربنا يخليكوا ليا يا فرحة عمري".

وكشف الشاعر الغنائي أحمد المالكى، عن كواليس تعاونه مع تامر حسني، في أغنية "خدنا مناعة"، ضمن ألبومه الجديد "عشأنجي"، الذى طرحه عبر يوتيوب منذ أيام قليلة، مشيرًا إلى أنها من كلماته وألحان بلال سرور، توزيع توما، جيتار مصطفى نصر، طبلة أحمد العيادي وهندسة صوت جلال فهمي.

وتقول كلمات الأغنية: "نفوق شويه في إيه يا جماعة.. ومانجريش ورا ناس بياعه، اللي استغني بره دماغنا.. يمشي وغيره يجي في ساعة، نفوق شوية في إيه يا جماعة.. إحنا خلاص كده خدنا مناعة، فاكرينا هانموت من غيرهم.. وأهو طلع الموضوع إشاعة، ويعوض الله يعوض الله يعوض الله.. لو كان فيهم خير كان طرح يعوض الله.. داحنا المفروض نعمل فرح ويعوض الله، نخرج ونسهر بقي يا جماعة.. بأحلى لبس على الشماعة، نتعرف على ناس شبهنا.. من فضلكو حبة شجاعة".