شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر ورامى جمال وأحمد بتشان يحيون حفلا غنائيا فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي الفنانون هيثم شاكر ورامى جمال وأحمد بتشان، حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، ويقدم الثلاثى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم للجمهور السعودى..

وطرح الفنان هيثم شاكر أحدث أعماله الغنائية أغنية "أتعدى حدودى" على قناته بموقع يوتيوب والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وتعد "أتعدى حدودى" ثالث أغانى هيثم شاكر فى عام 2022.

وطرح رامى جمال، أغنية جديدة تحمل اسم "يستاهل بوستين"، وهى نفس اسم ألبومه، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده، الإثنين الماضى، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، وسيتم طرحها بشكل متتابع خلال شهرى يوليو وأغسطس، ومن أسماء الأغنيات: "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف صعب"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".



