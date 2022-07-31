شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أحدث أفلام براد بيت BULLET TRAIN فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق النجم براد بيت طرح فيلمه على مستوي العالم بفارغ الصبر، وذلك بعدما حددت الشركة المنتجة يوم الرابع من أغسطس كموعد نهائي لطرح فيلم BULLET TRAIN الذى ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والذى من المقرر أن يحقق نجاحاً جماهيري كبير خلال فترة عرضه، نظراً لما يحتويه من مشاهد مثيرة عكسها البرومو الرسمي له.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.