شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فوكيه خلال تكريمه بالقومى للمسرح: بداية تعارفى بالمسرح كانت فى الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى المهرجان القومي للمسرح المصري، بتوقيع كتاب مهندس الديكور فادي فوكيه، تأليف د.محمد سمير الخطيب، والذي قال "أتوجه بالشكر إلى إدارة المهرجان لتكريم شخص يعد من أهم الشخصيات التي تعمل في الظل وبصمت"، وهي شخصية ثرية، فالمهندي فادي فوكيه فنان متميز تعرفت عليه خارج مصر وبالتحديد في المغرب، وتعلمت منه الكثير فهو يعمل في صمت وبلا ضجيج ويعشق المسرح جدا وصاحب أيادي بيضاء على المسرح المصري، كما عمل في أكثر من ٧٠ مسرحية، وهو فنان تشكيلي ذو ثقافة بصرية وكواليسه جميلة في أي عمل".

وفي كلمته قال المهندس فادي فوكيه، "لقد نشأت في منطقة شعبية أثرت بشكل كبير في وجداني، وبداية تعارفي على المسرح كانت في مسرح الطليعة، وقبلها حصلت على بكالوريوس الفنون والتربية، قسم الفن التشكيلي والنحت في عام 1982، كما حصلت على دبلوم دراسات عليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون المصرية في عام 1989، كما حصلت على عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضوية نقابة المهن التمثيلية، وعضوية اتحاد الفنانين العرب، وعضوية فرقة المسرح القومي".

وبشأن العلاقة بين الفنان التشكيلي والفنان المسرحي، أوضح فوكيه "الفنان هو فنان في الأول وفي الآخر، فعندما يستخدم الفنان الفن التشكيلي فى المسرح فهو يضيف أبعاد فنية جديدة ومتميزة لهذا الفن، وهو ما يضفي ثراءً معرفيا كبيرًا عليهما، ويصنع صورة بصرية متميزة، تضيف للنص وللديكور وللإخراج و للأداء المسرحي لكل المشاركين في العمل الفني".

وأشار أيضا إلى أن مصمم الديكور بالمسرح عليه أن يبحث ويتطور باستمرار، ويعتمد على نفسه وخياله، وأن يصنع لذاته خصوصية، ولا سيما في الفكرة وطريقة عرضها، وهذا ما يجعله يتميز عن غيره في العروض المسرحية التي سيقدمها .