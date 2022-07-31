شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تتذكر والدتها الراحلة: أحلى ضحكة فى حياتي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إيمي سمير غانم متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو لوالدتها الراحلة القديرة دلال عبد العزيز، في إحدى مشاهدها وهي تبتسم بصوت مرتفع، وكتبت "أحلي ضحكة في حياتي، ربنا يرحمك يا مامي و يغفرلك إنتي وبابي وكل حبايبنا وأشوفكم في الجنة يارب".

وسبق وكشفت النجمة إيمى سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز،، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما، ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم

يشار أن آخر أعمال إيمى سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى، بطولة إيمى سمير غانم بمشاركة ‏عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم‎.