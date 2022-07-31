شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام عامل نظافة مع عمرو يوسف فى "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ فترة الممثل الطفل معتز هشام، والذى لمع نجمه فى مسلسل "ممالك النار"، من تصوير دوره فى مسلسل "وعد إبليس"، والذى سيطرح الأيام المقبلة عبر إحدى المنصات، ويشارك مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، عائشة بن أحمد وآخرين.

ويجسد معتز هشام خلال أحداث مسلسل "وعد إبليس" دور شاب يدعى ربيع منصور، ويعمل عامل نظافة فى أحد المستشفيات، وخلال الأحداث يقابل الفنان عمرو يوسف أثناء تعرض زوجته لوعكة صحية، وبعدها يحدث بينهم صراع حيث يفتح له باب العقد مع الشيطان.

مسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، عائشة بن أحمد، محمد إبراهيم يسري، خالد كمال، مراد مكرم، معتز هشام، فهد زيد، وأحمد مجدي، وعمر العميري، وحسين كاظم وآخرين، وتدور أحداثه في 6 حلقات.

يذكر أن آخر أعمال معتز هشام فى السينما فيلم 11-11 بطولة غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبد الحليم وإنجي المقدم وعمر الشناوي، ونور إيهاب، ومن تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد.



