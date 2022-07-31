شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات نقابة الموسيقيين على مقعد النقيب 11 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، انعقاد الانتخابات على مقعد النقيب يوم 11 أكتوبر المقبل، بعدما عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا بحضور أعضاء مجلس النقابة، ومنهم الفنان حلمي عبد الباقى والفنانة نادية مصطفي والدكتور عاطف امام والدكتور مصطفي حلمى وأمين الصندوق خالد بيومى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، قد عقد جلسة بحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مسعد فوده نقيب المهن السينمائية وبعض أعضاء مجلسى ادارة نقابة الممثلين والسينمائيين لاتخاذ قرار حول استقاله الفنان هانى شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين.

وقرر المجلس قبول استقالة الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية من منصبه وذلك بعد إصرار وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.