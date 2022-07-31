شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم دDC League of Super-Pets يحصد 23 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن تحقيق فيلم الحركة والأنيميشن DC League of Super-Pets للنجم العالمي دوين جونسون، 23 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى فى دور العرض العالمية، حيث لقى تقييمات إيجابية مرتفعة من قبل المشاهدين والنقاد، وفقا لصحيفة فاريتي.

ويدور فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets بعدما يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان، Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التى تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذى يصبح قويًا وخنزير اسمه PB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعى Merton، والتى تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعى Chip، الذى يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالمين فى بطولة فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكى ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.