شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى أمام مصطفى شعبان فى "بابا المجال" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان القدير رياض الخولى على المشاركة في بطولة مسلسل "بابا المجال" الذى يقدم بطولته النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، والمسلسل قصة وإخراج أحمد خالد موسى، حيث سيقدم رياض الخولى دوراً محورياً في أحداث المسلسل.

ويعد تعاون الخولى ومصطفى شعبان للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، حيث التقى الخولى وشعبان في مسلسل "العميل 1001" عام 2005، وشارك في بطولة المسلسل كلا من نيللى كريم، نور اللبنانية، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق لطفى، ريهام عبد الغفور، وعدد كبير من الفنانين، تأليف نبيل فاروق، إخراج شيرين عادل .



لحظة تعاقد رياض الخولى على بابا المجال

وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت مع كلا من النجمة ياسمين رئيس، لتسجد دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، كما تعاقدت مع الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان محمود حافظ، ومن المقرر الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

وأخر أعمال رياض الخولى شخصية "العجمى" في مسلسل "جزيرة غمام" والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى.