شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سمية الخشاب فى العيد القومي لمحافظة الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت محافظة الإسكندرية النجمة سمية الخشاب ابنة الإسكندرية، خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي الـ 70، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف الذى سلمها التكريم.

وفى سياق مختلف، تقدم الفنانة سمية الخشاب بطولة مسلسل أرواح خفية، من تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت، ويشارك سمية الخشاب البطولة كل من منذر ريحانة ونضال الشافعي وآخرون، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل أول أغسطس المقبل.

آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المُسلسل في الأربعينيات مُرورًا بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث.