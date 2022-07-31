شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة كاملة أبو ذكرى: كنت أفكر فى الاعتزال وخبر تكريمى أعادنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إنها كانت تفكر فى الاعتزال وأصيب بإحباط شديد خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تكريمها من مهرجان القاهرة الدولى للسينما وحصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، والذى من المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، تقديرًا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية، أعاد لها الأمل مرة أخرى.

أضافت المخرجة فى مداخلة هاتفية إلى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذى قدمته اليوم الأحد، الفنانة منى عبدالغنى والإعلامية هبة الأباصيرى على قناة "CBC": "عيطت وسعدت جدا بنبأ تكريمى فاجئنى وأسعدنى كثيرًا، خاصة وأن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، بل ومنحنى دفعة كبيرة لتقديم أفضل ما عندى للجمهور، وحسيت إن ربنا بيقولى كملى وبحمد ربنا إنى اتخترت تلك المهنة".

تابعت: " تكريمى يعد تقدير كبير من بلدى بعد مسيرة طويلة من التعب، جعلنى وكل أسرتى فخورين بهذا التكريم، حقيقى خبر التكريم جاء فى وقته.

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى، عن تفاصيل عملها القادم والذى تستعد له خلال الفترة القادمة عن عمل نسائى من بطولة الفنانة منى ذكى، عن رواية إحسان عبد القدوس.

صرحت بأنها تستعد للعمل فى رمضان القادم، وهناك ترشيحات لأن تكون بطلته الفنانة منى ذكى صاحبة الإحساس والمشاعر الراقية، وسيتحدث العمل عن السيدات ومشاكلهن فى كل البيوت، ولا يخص فئة بعينها.