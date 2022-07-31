شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تنظم احتفالا لـ هانى شاكر وتعلن الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب نقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية حاليا اجتماعا بحضور أعضاء مجلس النقابة، ويتقدمهم الفنان حلمي عبد الباقى والفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام والدكتور مصطفي حلمى وأمين الصندوق خالد بيومى.

وقال أحمد رمضان سكرتير النقابة لليوم السابع، إن هذا الاجتماع يعقد لقبول استقالة النقيب الفنان هانى شاكر رسميا من النقابة، واستكمال إجراءات الاستقالة طبقا للوائح ودعوة الجمعية العمومية الموسيقيين للانعقاد لإجراء انتخابات لاختيار نقيب جديد للنقابة على أن تكون الدعوة خلال ثلاثة أشهر.

وعبر سكرتير النقابة عن حزنه الشديد باستقالة الفنان هاني شاكر، موضحا أنه كان يتمنى تراجعه عن القرار، مؤكدا اتجاه النقابة لتنظيم احتفالية كبيرة للفنان هاني شاكر لتوجيه الشكر له عن الإنجازات التى حققها أثناء تولية منصب النقيب.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، قد عقد جلسة بحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مسعد فوده نقيب المهن السينمائية وبعض أعضاء مجلسى ادارة نقابة الممثلين والسينمائيين لاتخاذ قرار حول استقاله الفنان هانى شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين.

وقرر المجلس قبول استقالة الفنان هانى شاكر – نقيب المهن الموسيقية من منصبه وذلك بعد إصرار وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.