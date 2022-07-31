مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير .. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها بفستان قصير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، على النحو التالي: "جميلة جدا"، "الجمال"، "إيه القمر ده"، "ملكة عمري"، "جماله"، "عسل"، "انتي إزاي حلوة كدة بجد".

يذكر أن آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك مي عمر خلال الفترة المُقبلة في أفلام : "تحت تهديد السلاح"، "العميل صفر"، "بضع ساعات".