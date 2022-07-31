إيمي سمير غانم تُعلق على فيديو لوالدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن مقطع فيديو لوالدتها الراحلة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي، الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت: "أحلى ضحكة في حياتي، ربنا يرحمك يا مامي ويغفر لك إنتي وبابي، وكل حبايبنا وأشوفكم في الجنة يا رب".

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أن أصيبت بكورونا في 30 أبريل 2021، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

من ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" الذي عرض عام 2019، وشاركها البطولة: النجم سمير غانم، حمدي الميرغني، إنعام سالوسة.