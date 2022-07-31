خاص| وكيل الموسيقيين ينافس مصطفى كامل على منصب النقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم الأحد، اجتماعه لمناقشة الإجراءات القانونية الخاصة بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام، طبقاً لمواد القانون 35 لسنة 1978 وتعديلاته.

د.عاطف إمام "عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وعميد معهد الموسيقى العربية الأسبق"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "يعقد المجلس مساء اليوم اجتماعه، تنفيذا لقرارت الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، بعد قبول الاستقالة التي تقدم بها الفنان هاني شاكر، من منصبه رئيسا لنقابة المهن الموسيقية".

وأضاف: "المجلس من المقرر أن يقوم بالإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب النقيب، وكافة الإجراءات التي تخص انتخابه".

واختتم: "المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل المجلس حاليا، يقوم بإعداد ما يلزم للترشح على منصب النقيب، ويعد مع الفنان مصطفى كامل، أبرز المرشحين حتى الآن".

وكان الفنان هاني شاكر، أرسل رسميا استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عقب التراشق الذي تم في المؤتمر الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره عن الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.

وجاء نص الاستقالة، كالتالي: "السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة، فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات، مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق".