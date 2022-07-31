تعرف على موعد انطلاق الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنطلق الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء

شارك في الدورة السابقة ( السادسة ) من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 36 دولة من مختلف قارات العالم، وكرم خلالها شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية.

خلال حفل الافتتاح كرمت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من (مصر)، كما كرم داوود حسين من (الكويت)، وكرم محمد سيف الأفخم من (الإمارات) باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تم تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي وتديره الدكتورة إنجي البستاوي