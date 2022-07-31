آمبر هيرد تعلن إفلاسها رسميا

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 06:50 مساءً - كشفت عدد من التقارير عن إعلان الممثلة ” آمبر هيرد ” إفلاسها بشكل رسمي وذلك على خلفية فشلها في دفع التعويض الذي أقرته محكمة فرجينيا عليها إلى زوجها السابق الفنان ” جوني ديب ” وتبلغ قيمته 10 مليون دولار .

وكان قد ذكر فريق آمبر هيرد القانوني في مقابلات صحفية سابقة أنها لا تملك الأموال اللازمة لتسديد مبلغ 10 ملايين دولار لزوجها السابق بعد فوزه في قضية التشهير التي رفعها ضدها .

ووفقاً لصحيفة ماركا كانت قد تقدّمت آمبر هيرد بطلب تعلن فيه الإفلاس وذلك قبل 21 يوليو 2022 .. واستأنفت أمام المحكمة بشأن حالة مواردها المالية وتراجعت عن مدفوعات التسوية .