كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 06:50 مساءً - كشفت عدد من التقارير عن إعلان الممثلة ” آمبر هيرد ” إفلاسها بشكل رسمي وذلك على خلفية فشلها في دفع التعويض الذي أقرته محكمة فرجينيا عليها إلى زوجها السابق الفنان ” جوني ديب ” وتبلغ قيمته 10 مليون دولار .
وكان قد ذكر فريق آمبر هيرد القانوني في مقابلات صحفية سابقة أنها لا تملك الأموال اللازمة لتسديد مبلغ 10 ملايين دولار لزوجها السابق بعد فوزه في قضية التشهير التي رفعها ضدها .
ووفقاً لصحيفة ماركا كانت قد تقدّمت آمبر هيرد بطلب تعلن فيه الإفلاس وذلك قبل 21 يوليو 2022 .. واستأنفت أمام المحكمة بشأن حالة مواردها المالية وتراجعت عن مدفوعات التسوية .
كانت هذه تفاصيل خبر آمبر هيرد تعلن إفلاسها رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.